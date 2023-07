Cel mai dulce trofeu ATP pentru neamțul Zverev: “Până la urmă aici sunt acasă”

Germanul Alexander Zverev, locul 19 ATP, a câştigat, duminică, turneul de categorie ATP 500 de la Hamburg.

Zverev l-a învins în finală pe sârbul Laslo Djere, numărul 57 mondial, scor 7-5, 6-3, într-o oră şi 51 de minute.

“Până la urmă aici sunt acasă, aici am crescut şi am început să joc tenis. A fost incredibil pentru mine, extrem de emoţionant. Nu am cuvinte, sunt extrem de fericit acum”, a declarat sportivul german.

Pentru Zverev este primul trofeu după el din 2021, de la Turneul Campionilor.

Alexander Zverev este primul german triumfător la Hamburg după Michael Stich, care a câştigat trofeul în 1993.