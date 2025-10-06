Coșmar cu repetiție pentru neamțul Zverev în circuitul ATP. Cine l-a eliminat

Jucătorul german de tenis Alexander Zverev (3 ATP), favorit nr. 3, a fost eliminat luni, în runda a treia a a turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 9.196.000 de dolari, după ce a cedat surprinzător, în trei seturi, 6-4, 3-6, 2-6, în fața francezului Arthur Rinderknech (54 ATP).

Rinderknech s-a impus la capătul unei partide de două ore și 15 minute, ambii jucători reușind câte 7 ași, francezul comițând o dublă greșeală, Zverev două.

Arthur Rinderknech bifează a doua victorie în tot atâtea partide cu Zverev, după ce îl eliminase pe acesta și la Wimbledon, în prima rundă a turneului de Mare Șlem, în urmă cu trei luni.

În optimi, francezul îl va avea ca adversar pe cehul Jiri Lehecka (19 ATP, favorit nr. 15).

Rezultate de luni din turul al treilea:

Arthur Rinderknech (Franța) - Alexander Zverev (Germania/N.3) 4-6, 6-3, 6-2

Nuno Borges (Portugalia) - Shang Juncheng (China) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

Alex De Minaur (Australia/N.7) - Kamil Majchrzak (Polonia) 6-1, 7-5

Jiri Lehecka (Cehia/N.15) - Denis Shapovalov (Canada/N.23) 6-4, 6-4

Felix Auger-Aliassime (Canada/N.12) - Jesper de Jong (Olanda) 6-4, 7-5

Lorenzo Musetti (Italia/N.8) - Luciano Darderi (Italia/N.26) 7-5, 7-6 (7/1)

Ads