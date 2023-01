Meci teribil, de patru ore și cinci seturi, pentru neamțul Zverev la Australian Open. Reacție de descătușare la final VIDEO

Tenismenul german Alexander Zverev (13 ATP) s-a calificat cu mari emoții în turul secund la Australian Open 2023, primul Grand Slam al anului.

Zverev a avut un meci teribil în primul tur contra peruanului Juan Pablo Varillas, locul 103 mondial, pe care l-a învins după un meci de cinci seturi, care a durat peste patru ore, scor 4-6, 6-1, 5-7, 7-6, 6-4.

Dramatismul partidei a fost ilustrat de reacția de descătușare a neamțului Zverev, care în turul următor va evolua cu americanul Mmoh sau cu francezul Lokoli.

Zverev wins the battle 💪@AlexZverev takes out Varillas after 4 hours 4-6 6-1 5-7 7-6 6-4 ⚡️@AustralianOpen | #AusOpen

