Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner (1 ATP, principal favorit), deținătorul titlului, a câștigat pentru a doua oară consecutiv trofeul la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, după ce l-a învins în finală, în trei seturi, 6-3, 7-6 (7/4), 6-3 pe germanul Alexander Zverev (2 ATP, favorit nr. 2).

Un mic incident s-a produs la festivitatea de premiere, în momentul în care Alexander Zverev se pregătea să-și țină discursul în fața publicului.

”Australia le crede pe Olya și Brenda!”, a strigat o spectatoare, amintind astfel de două foste iubite ale lui Zverev, Olya Sharipova și Brenda Patea, care l-au acuzat pe tenismen de agresiune.

Alexander Zverev şi Brenda Patea, o tânără cu origini românești, au împreună o fetiţă născută în 2021. Procesul deschis între cei doi s-a încheiat în vara anului trecut, cu o înțelegere a părților.

‘Australia believes Olya and Brenda’

YES WE DO. FUCK YOU ZVEREV (and every other abuser) pic.twitter.com/Kotb14SauS