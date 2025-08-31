Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev

Alexander Zverev, al treilea jucător mondial, a fost eliminat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în turul al treilea al US Open, de canadianul Felix Auger-Aliassime (4-6, 7-6 [7], 6-4, 6-4), clasat pe locul 25 în ATP.

Pentru jucătorul german, este o nouă dezamăgire în Grand Slam (învins în primul tur la Wimbledon în iulie şi niciodată câştigător al unuia dintre cele patru turnee majore).

Meciul a durat 3 ore şi 48 de minute şi s-a jucat la diferenţă de câteva puncte. Auger-Aliassime a ştiut să gestioneze cu măiestrie aceste momente cruciale, dând dovadă de un calm şi o stăpânire de sine de neclintit. În patru seturi, el a realizat nu mai puţin de 50 de lovituri câştigătoare, aşteptând cu răbdare ocazia potrivită pentru a lovi.

Este pentru prima dată când jucătorul originar din Montreal câştigă un meci la un turneu de Grand Slam împotriva unui jucător din top 5 mondial. Şi „nu am terminat”, a asigurat jucătorul care îl va înfrunta în optimile de finală pe rusul Andrei Rublev (nr. 15), pe care l-a învins o singură dată în opt confruntări.

„Nu am jucat un meci bun şi, în general, nu am avut un turneu bun”, a comentat Alexander Zverev după eliminare. „Nu am absolut nicio senzaţie cu mingea aici. Aşa a fost şi anul trecut (eliminat în sferturile de finală). Dar asta nu este chiar o scuză.”

Ads