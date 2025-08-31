Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev

Autor: Teodor Serban
Duminica, 31 August 2025, ora 12:08
197 citiri
Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev
Alexander Zverev FOTO X ESPN

Alexander Zverev, al treilea jucător mondial, a fost eliminat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în turul al treilea al US Open, de canadianul Felix Auger-Aliassime (4-6, 7-6 [7], 6-4, 6-4), clasat pe locul 25 în ATP.

Pentru jucătorul german, este o nouă dezamăgire în Grand Slam (învins în primul tur la Wimbledon în iulie şi niciodată câştigător al unuia dintre cele patru turnee majore).

Meciul a durat 3 ore şi 48 de minute şi s-a jucat la diferenţă de câteva puncte. Auger-Aliassime a ştiut să gestioneze cu măiestrie aceste momente cruciale, dând dovadă de un calm şi o stăpânire de sine de neclintit. În patru seturi, el a realizat nu mai puţin de 50 de lovituri câştigătoare, aşteptând cu răbdare ocazia potrivită pentru a lovi.

Este pentru prima dată când jucătorul originar din Montreal câştigă un meci la un turneu de Grand Slam împotriva unui jucător din top 5 mondial. Şi „nu am terminat”, a asigurat jucătorul care îl va înfrunta în optimile de finală pe rusul Andrei Rublev (nr. 15), pe care l-a învins o singură dată în opt confruntări.

„Nu am jucat un meci bun şi, în general, nu am avut un turneu bun”, a comentat Alexander Zverev după eliminare. „Nu am absolut nicio senzaţie cu mingea aici. Aşa a fost şi anul trecut (eliminat în sferturile de finală). Dar asta nu este chiar o scuză.”

Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism
Marea surpriză din optimi la US Open. E lideră mondială în WTA și a eliminat două mari favorite, după un scandal de rasism
Rusoaica Mira Andreeva (numărul 5) a fost eliminată, vineri noapte, în turul trei al US Open de tenis de către americanca Taylor Townsend (nr. 139), care a fost subiectul unei controverse cu...
Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
Venus Williams va concura şi la dublu feminin la US Open, ea primind un wildcard alături de sportiva canadiană Leylah Fernandez. La vârsta de 45 de ani, Williams s-a întors la turneul de...
#Alexander Zverev, #surpriza, #US Open, #eliminare , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, jefuita la New York! Ce i-au furat din camera de hotel si apelul facut de romanca

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Surpriză uriașă la US Open. Cine l-a eliminat pe neamțul Zverev
  2. Sorana Cîrstea, jefuită la New York. Românca a rămas fără trofeu: ”Să mi-l dați înapoi!”
  3. Venus Williams face senzație la US Open. La 45 de ani, a ajuns în optimi
  4. ”Bombă” în campionatul Olandei, cu internaționalul român pe teren
  5. Cum s-a descurcat Jaqueline Cristian la US Open cu favorita gazdelor, finalista de la Wimbledon
  6. România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților
  7. Dinamo - Hermannstadt, înainte de pauza competițională. Cum s-a terminat meciul
  8. Psihologul de pe circuitul de drift a fost campion la șah: ”Tata a încercat să mă țină departe de acest sport”
  9. FCSB și-a aflat programul din Europa League. Când au fost programate meciurile cu Feyenoord, Fenerbahçe, Bologna sau Steaua Roșie Belgrad
  10. Programul Universității Craiova, din Conference League. Când vine Mainz pe Ion Oblemenco. Dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan