S-a scris istorie la Acapulco: meciul lui Zverev s-a încheiat la 4.55 dimineața! Fanii au refuzat să plece VIDEO

Partida lui Alexander Zverev cu americanul Jenson Brooksby de la Acapulco (Mexic) are toate șansele să intre în Cartea Recordurilor. Asta pentru că partida s-a încheiat abia la 4.55 dimineața!

Cum a fost posibil așa ceva? Meciul dintre Zverev (locul 3 ATP) și Brooksby (47 ATP) a fost al treilea pe arena principală a turneului ATP 500 de la Acapulco.

Cum partidele dinainte (victoriile lui Isner și Dimitrov) au durat mai bine de trei ore, jocul Zverev – Brooksby a început abia la 1.30 dimineața.

Brooksby a luat primul set, scor 6-3, apoi Zverev a câștigat un set al doilea “mamut”, care a durat o oră și 52 de minute! A fost 12-10 în tie-break pentru german, iar în momentul în care s-a încheiat setul al doilea și s-a intrat în decisiv era trecut deja de 4 dimineața!

În fine, în setul al treilea s-a impus Zverev, locul 3 ATP. Scor final, 3-6, 7-6, 6-2 după trei ore și 19 minute de joc.

Partida s-a încheiat la ora locală 04.55, iar fanii au rămas alături de jucători până la final! Niciun meci din istorie nu s-a încheiat atât de târziu!

