Potrivit jurnaliştilor britanici, dictatorul din Belarus a mers greoi prin grădina Aleksandrivsky și s-a aplecat greu alături de alți politicieni pentru a depune flori la Mormântul Soldatului Necunoscut în timpul vizitei sale la Moscova din 9 Mai.

Este posibil ca Alexander Lukașenko să fi fost otrăvit în timpul unei vizite la Moscova pentru parada din 9 Mai, scrie The Mirror.

Lukașenko, în vârstă de 68 de ani, care deține puterea în țara sa de aproape un sfert de secol, a părut grav bolnav în timpul discursului lui Putin de „Ziua Victoriei”.

Politologul bielorus Dmitro Bolkunets a sugerat că Lukașenko a fost otrăvit, deoarece nu a putut face nici măcar 300 de pași lângă Putin. Când s-a aflat printre alte persoane în timpul discursului liderului rus, pe mâna dreaptă i-a fost vizibil un bandaj ce ieșea pe sub haină.

Jurnaliştii l-au filmat şi pe Lukaşenko și la Mormântul Soldatului Necunoscut din grădina Aleksandrivsky.

Acolo liderul de la Minsk a mers oarecum stânjenit lângă Putin, în vârstă de 70 de ani, care părea să fie sănătos. Aparent, i-a fost greu să se aplece ca alți lideri și să depună flori la memorial.

Mai târziu, Lukașenko a sărit peste un mic dejun informal oferit de Putin și a mers la aeroport pentru a zbura înapoi la Minsk, însoțit de o ambulanță.

Fostul consilier de la Kremlin, Abbas Gallyamov, a spus că Lukașenko a devenit o problemă pentru Putin, prin eschivarea sa în fața implicării în războiul din Ucraina.

