„Are probleme cu picioarele”. Lukașenko nu a mai fost văzut de la întoarcerea de la Moscova VIDEO

Aleksandr Lukașenko are cu siguranță probleme de sănătate, așa cum s-a văzut în timpul deplasării sale la Moscova, pe 9 mai. Pavlo Latușko, șeful Administrației Populare Anti-Criză și șef adjunct al Cabinetului Unit de Tranziție din Belarus, a oferit detaliile într-un interviu pentru Radio NV.

El a spus că există anumite detalii care ne permit să vorbim despre boala dictatorului bieloru. La ceremonia cu ocazia zilei de 9 mai de la Moscova, Lukașenko nu a mers pe jos cu reprezentanții țărilor sosite la paradă, ci a cerut agenților de securitate să îi asigure transportul. De asemenea, nu a ținut un discurs în public. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în 29 de ani de carieră politică activă.

„Sănătatea lui este foarte proastă”, a spus fostul ministru al Culturii din Belarus.

Politicianul de opoziție a remarcat că anumiți experți îl suspectează pe Lukașenko că are COVID-19 combinat cu gripa, dar, în acest caz, Putin nu i-ar fi permis să se apropie de el. Unii cred chiar că ar fi putut fi otrăvit la Moscova.

"Are probleme cu picioarele. O problemă cu articulația genunchiului, care necesită intervenție chirurgicală imediată", a explicat Latușko.

El a sugerat că dinamica negativă a membrelor s-a înrăutățit. De asemenea, Lukașenko poate avea o problemă cu coloana vertebrală, ce poate fi văzută în videoclip.

„Nu se știe ce se întâmplă cu el de două zile”, a adăugat Latulko.

President of #Belarus Alexander #Lukashenko arrived at the #Kremlin to participate in the #VictoryDay Parade. pic.twitter.com/luoF19dqCV