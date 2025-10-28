Reacția lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița. „O măsură absurdă şi un risc nebunesc"

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:58
Preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko Foto: Captură video YouTube/BBC News

Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, critică decizia Lituaniei de a închide granița dintre cele două țări.

Lituania a închis frontiera cu Belarusul vecin după ce un val de baloane a intrat în spațiul său aerian, provocând închiderea aeroporturilor și perturbări majore ale traficului aerian.

Dictatorul belarus a spus că măsura este „absurdă” și „un risc nebunesc”, conform

agenției de presă de stat din Belarus, transmite Politico.

„Chiar și pentru o țară mică precum Lituania, este un lucru neînsemnat. Nu vorbim despre nicio contrabandă extraordinară", a declarat Alexandr Lukaşenko.

Lukaşenko rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Premierul lituanian Inga Ruginienė a anunțat luni, 27 octombrie, că baloanele erau folosite pentru contrabanda cu țigări și că au reprezentat un „atac hibrid” și a promis un răspuns „cu cele mai stricte măsuri", inclusiv doborârea acestora.

Ruginienė nu a exclus invocarea Articolului 4 al NATO, ce prevede consultări urgente între statele membre ale alianței.

Frontiera dintre Lituania și Belarus are o lungime de aproximativ 680 de kilometri. Aceasta a fost închisă temporar, în așteptarea unei ședințe guvernamentale programate pentru miercuri, 29 octombrie, măsură ce ar putea conduce la închiderea graniței pe termen nelimitat.

Chiar și așa, diplomații și cetățenii UE care părăsesc Belarusul vor putea în continuare s-o traverseze.

Și Danemarca cu Estonia s-au confruntat în ultimele săptămâni cu dificultăți în apărarea spațiului aerian, în urma unei serii de incursiuni ale dronelor și aeronavelor rusești.

Premierul danez Mette Frederiksen a spus luna trecută că Europa se află într-un „război hibrid” și a subliniat gravitatea situației de securitate de pe continent.

