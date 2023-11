Partida Alexandrei Dulgheru de la Roland Garros a fost suspendata din cauza intunericului

Partida Alexandrei Dulgheru cu Christina McHale a fost intrerupta din cauza intunericului la capatul unui meci istovitor, disputat in primul tur al turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa disputarea primelor doua manse.

Scorul a fost 7-5, 6-7, dupa 2 ore si 14 minute de joc, iar setul 3 nu a mai putut avea loc din cauza intunericului de la Paris. Partida se va relua luni, la o ora ce va fi anuntata curand de organizatori.

In fiecare set, romanca de pe locul 160 WTA a avut sanse sa inchida mansa, in primul set la 5-4 si serviciul, iar in mansa secunda in doua randuri chiar, iarasi la 5-4 si mai apoi la 6-5, de fiecare data avand serviciul si de fiecare data McHale realizand breakul.

Fosta jucatoare de pe locul 24 WTA a profitat si de o stare avansata de oboseala a romancei, care a trebuit sa treaca de 3 tururi de calificari, toate cele 3 meciuri avand nevoie de set decisiv.

Din fericire insa, Dulgheru a reusit sa castige tiebreakul decisiv al setului 2 si sa trimita partida intr-un set decisiv ce va avea loc luni.

Finalul acestui tiebreak a fost unul ciudat, cu arbitrul Kader Nouni care a incurcat scorul si a buimacit pentru cateva secunde pe toata lumea, desi era foarte clar ca romanca castigase setul.

Ziare.com va va tine la curand cu ora inceperii partidei Alexandrei luni, setul decisiv urmand sa fie si el LIVE pe Ziare.com.

Desfasurarea intalnirii:

Setul decisiv nu va mai avea loc din cauza intunericului!

Alexandra Dulgheru castiga setul la tiebreak dupa o mica confuzie creata la final de arbitrul Kader Nouni, care a incurcat scorul, desi Alex castigase clar mansa! 1-1, avem decisiv.

22.07: Ce sarabanda a breakurilor...6-6 si intoarce din nou McHale soarta setului. Avem tiebreak!

22.02: Mai face un break Dulgheru, este 6-5 pentru romanca, sa vedem daca a treia oara cand romanca va servi pentru set va fi cu noroc.

21.56: Si din nou, asa cum s-a intamplat in primul set, Dulgheru nu inchide setul si avem 5-5.

21.52: Break facut de Dulgheru, romanca va servi imediat pentru a egala la seturi!

21.48: McHale face un break ce se poate dovedi important, e 4-4 acum.

21.43: Ramane acel break avans, este 4-3 pentru sportiva din Romania.

21.33: 3-2 Dulgheru, ramane romanca cu un break avans.

21.25: Face break Alexandra, este 2-1 si incepem sa speram din nou. Din pacate pentru ea game-urile dureaza foarte mult si oboseala se resimte deja.

21.13: Incepe bine McHale si setul 2, este 1-0.

Final de set din pacate, 7-5 pentru McHale, s-a vazut aici prospetimea americancei pe acest final de set. Sa nu uitam ca Dulgheru vine dupa 3 meciuri lungi de calificare..

20.53: 5-5, din pacate Alex nu reuseste punctul decisiv, dar setul inca nu e gata.

20.48: Break facut de Alexandra Dulgheru, 5-4 si romanca va servi imediat pentru set!

20.35: 4-3 pentru McHale, isi pastreaza un punct avans sportiva din SUA.

20.27: 3-2 McHale, revine foarte bine in acest set americanca, doua puncte la rand facute.

20.20: Inceput consistent al Alexandrei, 2-1 cu break in fata.

Incepe jocul!

INFO: Organizatorii au mutat intre timp partida pe o alta arena disponibila, ne pregatim de start!

20.01: 6-3 Fritz si 2-1 la seturi la general pentru american, sa speram ca ne apropiem de final.

19.29: Este 1-1 la seturi in aceasta intalnire, Andreozzi a castigat mansa 2 cu 6-3.

18.36: Fritz castiga primul set cu Andreozzi, 7-6.

17.30: Klizan a castigat partida sa cu Djere, 3-1 la seturi, asa ca mai este doar un meci pana la partida Alexandrei, Andreozzi - Fritz. Posibil sa incepem la ora 19, depinde cat de repede se va termina jocul de mai sus.

17.05: 2-1 pentru Klizan, setul 3 a fost castigat dupa 7-6. Ne asteptam ca Alexandra sa aiba mult de asteptat pana va intra pe teren.

16.08: Deja pe terenul unde va fi programata Alex Dulgheru s-a si terminat un meci, Martici invingand-o pe Wang cu 6-2, 6-3. Acum se joaca al doilea joc, Klizan - Djere, este 1-1 la seturi si 3-2 pentru Djere in setul 3. Dupa acest meci va mai fi programata partida Andreozzi - Fritz.

Dulgheru vine pe tabloul principal dupa ce a trecut de 3 tururi de calificari, acolo unde a avut parte de urmatoarele rezultate:

6-3, 4-6, 6-3 cu Nao Hibino, Japonia, 119 WTA

6-4, 4-6, 6-0 cu Lizette Cabrera, Australia, 157 WTA

6-1, 5-7, 7-6 cu Tamara Korpatsch, Germania, 145 WTA

Dulgheru este pe 160 in lume si joaca impotriva locului 85 WTA, cu care s-a mai intalnit o singura data. Atunci, McHale s-a impus cu 6-2, 6-3, la Auckland, in Noua Zeelanda, in optimile din 2012.

Sportiva din SUA are un titlu WTA la Tokyo cucerit in 2016 si a fost cel mai bine clasata pe 24 WTA. Jocul este programat ultimul pe terenul 9, dupa Martici - Wang, Klizan - Djere si Andreozzi - Fritz.

Partida va fi televizata pe EuroSport.

