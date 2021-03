Alexandra Dulgheru revine in competitii dupa aproape doi ani de pauza: "M-a durut un pic mana, asa se intampla cand faci o pauza mare"

Ea spera sa obtina un wild care pentru a juca in calificarile turneului ITF de la Antalya, programat intre 15 si 21 martie."Eu am vrut de vreo luna sa joc, dar la turneele astea mici, de 15.000, ca am vrut sa incep in Antalya, nu am intrat nici macar in calificari. Fara clasament, ca nu am clasament acum, iar clasamentul protejat, care este 160 sau 162, vreau sa-l folosesc pentru turneele mai mari... Normal, la 15.000 te duci si intri in calificari. M-am inscris si ma vad 200 ca rezerva. Nu se poate asa ceva. A doua saptamana la fel, o suta si ceva ca rezerva.A urmat un pic de panica. Ce ma fac ca nu intru la turnee? Din pacate, turneele ITF sunt destul de afectate in perioada aceasta, nu au putere financiara si toata lumea joaca unde poate. Atunci, turneele astea mici sunt mult mai tari decat ar trebui sa fie. Am vorbit la turci pentru un wild card. Nici macar pe tablou nu-mi pot da wild card. Si au zis ca-mi promit in calificari.Luna asta, ca joc doua sau trei, mi-ar da in principiu in calificari. Sa vedem acum, ar trebui sa plec pe miercuri, joi, saptamana viitoare. Planuiesc sa joc doua, trei turnee mai mici, dupa care sa folosesc clasamentul protejat la ceva WTA -uri. Ma apropii destul de mult de Roland Garros fara sa fi jucat meciuri.Sa joc macar patru, cinci turnee inainte, pentru ca tabloul principal la Roland Garros incepe la sfarsitul lunii mai, dar calificarile incep mai devreme. Acum sunt bine. M-a durut un pic mana, asa se intampla cand faci o pauza mare, am si jucat cu baieti, au dat mai tare si a trebuit sa mai fac o mica pauza", a spus ea, la Digi Sport.Alexandra Dulgheru nu a mai jucat din 22 aprilie 2019, cand a fost eliminata in ultimul tur al calificarilor la turneul WTA de la Istanbul. Ea a suferit o operatie la genunchi care a tinut-o mult timp departe de teren.Jucatoarea de 31 de ani a ocupat, in aprilie 2011, locul 26 WTA, aceasta fiind cea mai buna clasare din cariera ei. Dulgheru are in palmares doua trofee WTA, ambele de categorie Premier, cucerite in 2009 si 2010, la Varsovia.viewscnt