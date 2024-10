Alexandra Dulgheru spune tot: Analiza unui an la inaltime - Interviu

2015 a fost un an la inaltime pentru Alexandra Dulgheru, sportiva care ne-a incantat cu cateva meciuri de poveste in fata unor jucatoare precum Eugenie Bouchard, Lucie Safarova sau Ekaterina Makarova.

Aflata aproape de finalul sezonului competitional, Alexandra Dulgheru si-a analizat evolutiile din acest an intr-un interviu acordat Ziare.com.

Sportiva in varsta de 26 de ani a facut un salt de peste 20 de pozitii in clasamentul mondial, dar spune ca lucrul care o bucura cel mai mult este ca a fost ferita de accidentari foarte grave, spre deosebire de anii precedenti.

Problemele n-au disparut insa in totalitate, intrucat partea a doua a sezonului a fost putin data peste cap de o accidentare suferita in luna iunie.

Tocmai de aceea, Alexandra considera ca sezonul sau a avut doua parti: prima, in care a putut juca la nivelul obisnuit, in timp ce in a doua s-a chinuit sa revina la un nivel fizic optim.

In interviu, Alexandra isi prezinta cele mai frumoase amintiri si vorbeste si despre planurile din viitorul apropiat.

Iata interviul acordat Ziare.com de Alexandra Dulgheru:

Cum a fost acest an pentru tine?

Am avut o prima jumatate de an buna, in care am reusit sa am continuitate in joc si in rezultate. Din pacate, la jumatatea anului am avut o inflamatie la genunchi. Am incercat sa joc, am fortat si la Bucuresti, dar apoi nu am mai putut. Am stat trei-patru saptamani, iar in august am revenit mult mai devreme decat trebuia, cu gandul ca o sa fac pregatire in America.

Aici am dat insa peste jucatoare mult mai pregatite fizic, iar asta s-a vazut si mi-a afectat oarecum si evolutia la turneele din Asia.

Care a fost cea mai importanta reusita?

A fost important ca am reusit sa am o o constanta in joc, iar asta mi-a dat incredere. Am inceput cu Fed Cup, cu Spania si s-a incheiat tot cu Fed Cup, in Canada. Am avut meciuri bune la Doha, Kuala Lumpur si Roma. Chiar si la Madrid a fost bine, chiar daca am pierdut in primul tur cu Ana Ivanovici, am jucat bine.

Apoi, la Roland Garros, am inceput sa simt problemele medicale. In a doua jumatate de an am resimtit acele probleme, de care nu avem cum sa scapam, mereu apare cate ceva. Dar ca sa rezum, Doha, Kuala Lumpur, unde am disputat finala, si Roma sunt cele mai bun rezultate.

Voi jucatoarele spuneti ca nu va uitati la clasament. Chiar nu conteaza ca ai facut un salt important?

Noi spunem ca nu conteaza clasamentul ca sa nu punem presiune singure pe noi. Dar clasamentul este important, in special pentru ca te poate scapa de calificari la turnee. Eu la multe turnee am jucat calificari in acest an. E bine, pe de o parte, ca ai meciuri in picioare, dar este si greu pentru ca vii dupa trei meciuri si e obositor.

Pentru mine in acest an a fost important sa fiu sanatoasa si mi-am propus sa intru in top 50 pentru a putea scapa de calificari la unele turnee. Am reusit asta la un moment dat, dar apoi, din cauza problemelor de sanatate, nu s-a mai putut. Oricum, sunt multumita.

Ti-a ramas vreo amintire frumoasa din afara terenului de tenis din acest an?

Au fost multe momente. Nu va inchipuiti ca facem cine stie ce in afara terenului pentru ca nu avem prea mult timp. In general, cel mai des mergem seara la masa intr-un grup mai mare de jucatoare. Astfel, pe parcursul anului, apar mai multe momente frumoase.

Anul acesta imi aduc cu placere de momentele din Canada, de la Fed Cup, cand ne strangeam seara si nu vorbeam neaparat despre tenis. Mai ales seara de dupa acel gest facut la meciul cu Eugenie Bouchard. Pentru mine a fost relaxant, foarte relaxant. Chiar m-am relaxat, am facut multe glume seara, in grup.

Vorbind despre grupuri, tu in circuitul WTA ai foarte multe prietene iberice. Te-a surprins cumva ascensiunea Garbinei Muguruza?

Nu m-a surprins deloc ce s-a intamplat in acest an cu Carla Suarez-Navarro si Garbine Muguruza. Pe Carla o cunosc de la 10-12 ani, in timp ce Garbine are doi frati la academia unde ma antrenez. Ambii au 2 metri! Eu nu stiam de Garbine, insa de prima data cand am vazut-o jucand mi-am dat seama ca are valoare.

Spaniolii au progresat foarte mult, sunt mult mai agresivi si au conditii. Garbine este inalta, are forta, dar nu se arunca asa cum o fac rusoaicele. Este o jucatoare foarte valoroasa.

Revenind la tine, ce urmeaza dupa ce termini cu turneul de la Dubai de saptamana viitoare?

As vrea o mica vacanta. O saptamana vreau sa fac ceva pentru mine. Nu stiu daca voi pleca din tara, probabil va fi in Romania. Iar apoi, cand voi relua pregatirile, voi merge in Valencia, unde m-am antrenat si in ultimele doua ierni si sunt conditii foarte bune.

Iti stabilesti un obiectiv pentru anul urmator?

Mi-as dori sa fiu sanatoasa si sa reusesc sa ma mentin in top 50. Sa-mi apar punctele din prima jumatate a anului si sa mai cresc putin in clasament ca sa pot intra direct pe tablou la turnee. Daca voi sanatoasa si voi avea constanta, va fi bine, o sa se lege lucrurile.

