Dulgheru, pe tabloul principal in Dubai

Cea mai bine cotata jucatoare romana de tenis, Alexandra Dulgheru (locul 29 WTA, va participa peste cateva zile la un puternic turneu gazduit de principalul oras al EAU, premiile totale puse in joc fiind de 2.050.000 dolari (al doilea din acest punct de vedere al anului, dupa Australian Open).

Dulgheru vine dupa o perioada mai putin fasta, ea fiind eliminata de fiecare data inca din primul tur de simplu in concursurile lunii ianuarie 2011 l-a care a luat startul: Brisbane, Auckland, Sydney si Melbourne.

Sansele romancei par a fi destul de reduse si in Dubai, in conditiile in care si-au anuntat participarea cateva dintre cele mai bune jucatoare ale lumii in momentul de fata, anume: Caroline Wozniacki (Danemarca - 1 WTA), Vera Zvonareva (Rusia - 3 WTA), Francesca Schiavone (Italia - 4 WTA), Samantha Stosur (Australia - 5 WTA), Li Na (China - 7), Jelena Jancovic (Serbia - 8 WTA), Victoria Azarenka (Bielorusia - 9 WTA).

Anul trecut, Dubaiul a fost castigat de Venus Williams, americanca de culoare impunandu-se in fata Victoriei Azarenka. In 2010, Dulgheru s-a oprit in turul doi al competitiei din Emirate.

