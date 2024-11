Gestul revoltator al lui Bouchard a facut valuri in lumea tenisului: Alexandra Dulgheru, dezvaluiri in premiera despre incident

Gestul revoltator al canadiencei Genie Bouchard la meciul de Fed Cup cu Romania, din prima parte a anului, atunci cand a refuzat sa dea mana cu Alexandra Dulgheru, a facut valuri in tenisul mondial.

Jucatoarea noastra a facut o serie de dezvaluiri in premiera despre acel incident.

Alexandra povesteste ca, imediat dupa disputa din Fed Cup, sportivi extrem de cunoscuti au intrebat-o despre incidentul cu Bouchard, toti incercand sa afle ce s-a intamplat.

"Wow, cata lume m-a intrebat de lucrul acesta, pe parcursul intregului an. Mai ales la primul turneu la care am fost dupa Fed Cup, la Madrid, si jucatori pe care nu-i cunosteam sau cu care nu aveam vreo conexiune ma salutau si imi ziceau: Aaa, Alex, wow, ce moment! sau: Cum a fost? Au inceput sa ma intrebe despre episodul din Canada.

De exemplu, Azarenka. M-a intrebat Azarenka daca sunt ok. Care, de regula, era Buna! / Buna! M-au intrebat Karlovic si alti jucatori din ATP cu care nu am nicio treaba", a povestit Dugheru pentru ProSport LIVE.

Dezvaluire incredibila facuta de Alexandra Dulgheru: Ce i-a spus Bouchard dupa gestul rusinos de la Fed Cup

Ads

Sportiva romana a marturisit ca aproape toti tenismenii care au participat la turneul de la Madrid au incercat sa afle detalii.

In acelasi timp, ea spune ca nu este suparata pe jucatoarea din Canada si ca ar accepta sa discute cu aceasta daca s-ar ivi ocazia.

"Eu mergeam la Madrid, pe drum, efectiv, si cand dadeam de cate un jucator, nu exista unul sa nu ma intrebe! De asta zic, chiar nu vreau sa mai comentez pe tema asta. A fost un moment efectiv non-fair-play din partea ei si nu se face asa ceva. Noi nu am vrut sa fim obraznici sau sa raspundem cu aceeasi moneda, ca nu se face. Am zis, ok, daca castig, facem o chestie intre noi, pentru ca a fost o chestie care intr-adevar nu e ok. Si de-asta, in continuare, daca ea e ok, eu nu am...

Pot sa vorbesc cu ea, nu am probleme... Numai ca ea de obicei este mai retrasa, nu prea vorbeste cu lumea la turnee, Cred ca nu e asa doar cu mine. Efectiv, ea e asa, ca persoana. Nu-i port ranchiuna, dar cu siguranta pe ea a afectat-o mult, mai ales ca toata lumea nu a fost de acord cu asta", a mai declarat romanca.

Alexandra Dulgheru spune tot: Analiza unui an la inaltime - Interviu

Unul dintre cele mai comentate momente din tenis in 2015 a fost cel de la meciul dintre Canada si Romania, din Fed Cup.

Dupa tragerea la sorti a meciurilor, vedeta canadienilor, Genie Bouchard, a refuzat sa dea mana cu romanca Alexandra Dulgheru, atragandu-si criti aspre din partea fanilor si a specialistilor.

Ads