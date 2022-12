Platforma Only Fans a devenit colacul de salvare și pentru o fostă reprezentantă a României la Jocurile Olimpice.

Alexandra Ianculescu, născută la Sibiu în 1991, a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeong Chang (2018) în proba de patinaj viteză. Ea a fost prezentă doar în proba de 500 m, la finele căreia s-a clasat pe locul 31, in 40,70 secunde.

Ea s-a format în Canada, acolo unde a deprins tainele acestui sport aproape inexitent în România. În ultimul timp, ea locuiește în Olanda, îndrăgostindu-se de un alt sport, ciclismul.

Pentru a-și plăti facturile, a-și cumpăra bicicletele și mașinile dorite, Alexandra Ianculescu s-a înscris pe platforma Only Fans și recunoaște că veniturile ei s-au rotunjit considerabil.

"De ce OnlyFans?

Să începem cu niște lucruri negative. Chestia e că lumea te va judeca întotdeauna indiferent dacă alegi să acționezi sau nu. Indiferent de subiect: ori ești prea mult, nu suficient, prea gras sau prea slab, prea ciudat sau plictisitor.

Din fericire pentru mine, mi-am dat seama de la o vârstă foarte fragedă că voi face mereu lucrurile în felul meu.

Vara trecută am decis să îmi deschis acest cont deoarece tot primeam foarte multe like-uri la fotografiile în bikini și oamenii îmi sugerau să le vând pe această platformă.

Am crezut că e cea mai mare glumă și nu voiam să fiu cunoscută ca vânzătoarea de instantanee în bikini, având în vedere că am muncit din greu ca sportiv, am muncit din greu pentru a avea o educație, vorbesc mai multe limbi.

Acestea fiind spuse, după ce am făcut 💰💰💰 (n.r. - 3 emoticoane cu saci de bani) în prima mea lună pe platformă, mi-a schimbat total viața în bine. Câștig mai puțin acum pentru că nu am fost la fel de activă vara asta, dar mă antrenez full-time, îmi permit călătorii în locuri în care nu visam să merg prea curând, îmi cumpăr bicicletele de vis, economisesc pentru mașina (mașinile) visurilor mele și să mă pot bucura de ele.

Nu trebuie să-mi iau 3 slujbe part-time cum făceam în trecut, în timp ce îmi urmăream Visele Olimpice.

Obișnuiam să-mi pese ce cred oamenii, dar apoi mi-am dat seama că opiniile lor nu-mi plătesc facturile", a scris ea pe facebook.

OnlyFans este o platformă destinată exclusiv adulților, fiindcă găzduiește în mare parte conținut explicit.

Nu este însă doar pentru materiale interzise minorilor, fiind folosită și de multe alte vedete din industia modei, a fitnessului și așa mai departe. Contra unui abonament lunar, urmăritorii pot avea acces la diverse postări.