O româncă își urmărește visul olimpic cu ajutorul OnlyFans: e vedetă în presa britanică

Pentru a-și putea plăti echipamentele necesare, facturile, cumpărăturile, Alexandra Ianculescu a apelat la celebra platformă de pentru adulți.

Alexandra Ianculescu este protagonista unui material amplu pe care i l-a dedicat Daily Star. Ea a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyongyang (2018), ocupând ultimul loc în clasament în proba de patinaj viteză.

Alexandra spune că lipsa pregătirii a condus spre acest rezultat. "Am ieșit de pe gheață și am început să plâng. Știam că puteam obține mai mult".

Crescută în Canada, Alexandra Ianculescu vrea să meargă acum la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de ciclism, reprezentând țara frunzei de arțar. Ea și-a găsit o echipă în Olanda, la Groeningen, și se antrenează aproape zilnic pe bicicletă.

Însă pentru a-și putea achita facturile și a-și plăti echipamentul costisitor, Alexandra Ianculescu a apelat la OnlyFans: "Mă ajută să îmi plătesc chiria, cumpărăturile, ciclismul și facturile la cafea. Un prieten a avut ideea. Mi-a zis: Dacă tot postezi poze în bikini, de ce nu ceri bani pentru asta? Îmi place corpul meu, am fost de acord. Am zis să încerc o lună și a mers perfect".

Dacă va ajunge la JO de la Paris, Alexandra Ianculescu va deveni printre puținii sportivi din lume care au participat și la JO de iarnă și la cele de vară.

