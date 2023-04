Artista Alexandra Stan (33 de ani) a fost invitată la "Duet cu Alexandra Ungureanu", la Kanal D2, unde a făcut dezvăluiri referitoare la viața amoroasă.

Trecută printr-un divorț în 2021, Alexandra Stan susține că e în prezent singură, deși presa din Turcia a cuplat-o recent cu portarul echipei de fotbal Fenerbahce.

"Am avut relații doar cu bărbați pe care i-am iubit și nu au contat niciodată banii pentru mine. Nu am avut nici măcar o relație cu cineva pentru bani. Am fost cu cineva care avea mai mulți bani ca mine, dar nu asta a contat atunci. Eu nu aș putea să fiu cu cineva doar pentru că are bani”, a spus Alexandra Stan.

”După 35 de ani aș vrea să îmi fac și eu o relație și o familie, până atunci m-aș ocupa de carieră. Trag tare că să îmi meargă și să fiu focusată pe carieră. Dacă este iubirea adevărată vine să te completeze, nu vine să te pună să alegi între carieră și dragoste. Pentru mine cel mai mult într-o relație contează sinceritatea", a subliniat Alexandra Stan, la Kanal D2

"Nu e așa o mare șmecherie să te măriți. Este mai important să găsești pe cineva cu care să fii. Adică e mai greu să ai o familie decât să te măriți", a explicat ea.