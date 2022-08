Alexandra Stan goală complet pe insula bogaților. Poze incendiare cu artista din România

Una dintre cele mai nonconformiste vedete din România face senzație pe plajele din Grecia.

Aflată în vacanță la Mykonos, considerată insula bogaților, Alexandra Stan s-a lăsat fotografiată goală pe șezlong.

Postarea sa pe Instagram a strâns mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor.

Cântăreața a recunoscut în urmă cu doi ani că este bisexuală.

Recent, Alexandra Stan a mărturisit că a negociat cu un site pentru adulți ca să-și facă cont.

"Și ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei. Aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie In bed with Alexandra Stan…

Toată lumea vrea s-o vadă pe Alexandra Stan in pat. Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe. De ce să nu fac fantezia oamenilor?

Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie.

Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno", a spus Alexandra Stan la podcast-ul "Aproximativ Discuţii" de la HappyFish TV, cu DJ Gojira.