Alexandra Stan, aproape goală pe balcon. Poza care a înnebunit Internetul. "Viața la București"

Alexandra Stan poate fi considerată cea mai nonconconformistă vedetă din România.

După ce a recunoscut că este bisexuală și că a făcut sex în grup, cântăreața își uimește fanii cu pozele incendiare de pe rețelele de socializare.

Artista și-a lansat la București noul album, „Rainbows și s-a gândit să le făcă o supriză plăcută internauților.

Ea s-a pozat aproape goală pe balcon și a postat fotografia pe Instagram.

"Viața la București", a scris cântăreața peste una dintre imagini.

Alexandra Stan. Foto: Instragam / alexandrastan

Alexandra Stan a recunoscut că în trecut a fost la un pas să-și facă cont pe o platformă de adulți.

"Și ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei.

Aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie In bed with Alexandra Stan", spunea artista la podcast-ul "Aproximativ Discuţii" de la HappyFish TV, cu DJ Gojira.

