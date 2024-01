Alexandra Stan dă cărțile pe față: cum a decurs relația cu atacantul naționalei, George Pușcaș

Despre cântăreața Alexandra Stan și atacantul echipei naționale de fotbal, George Pușcaș, s-a spus că formează un cuplu.

După ce au apărut imagini cu Alexandra Stan și George Pușcaș toată lumea a rămas cu impresia că cei doi sunt împreună.

Alexandra Stan susține că nu a avut o relație sentimentală cu Geirge Pușcaș. "Nu am fost niciodată cu fotbalul, nu am nicio treabă. Oamenii cu care petrec eu timp sunt din echipa mea. Pușcaș nu m-a căutat niciodată. Am ieșit o singură data în vară cu el, cu mai mulți prieteni, într-o conjunctură ca amici. Eu sunt cu treaba mea, el cu a lui. Eu nu-s focusată pe așa ceva", a spus Alexandra Stan într-un interviu pentru Cancan.

Ea a declarat că e singură și a explicat de ce nu își poate găsi un iubit.

"Mulți mă văd mai mult ca pe un trofeu. Am foarte puțini prieteni și e greu ca vreo persoană să ajungă să mă cunoască, așa cum ar fi normal, cu adevărat. Multă lume mă știe doar prin prisma a ceea ce fac și prin imaginea pe care o am în online. Și au prejudecăți. Ca să ajungă cineva să mă cunoască în realitate durează și trebuie să treacă mai multe probe foc, precum cele pentru a ajunge la castelul în care se află prințesa".