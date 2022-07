Mihaela Mihai: Am indurat ani de zile tortura psihologica din partea sotului meu

Cantareata Mihaela Mihai si-a reamintit, marti seara, la Romania TV, o perioada traumatizanta din viata sa, cand a fost abuzata psihic de tatal copilului sau, in contextul scandalului declansat de bataia primita de Alexandra Stan de la managerul si iubitul ei.

Mihaela Mihai a povestit cum sotul ei ii controla viata, fiind de o gelozie patologica. Dupa 10 ani a reusit sa divorteze, dar amintirile neplacute au ramas.

"Am trait o perioada a vietii mele, prin anii '80, cand tatal fiicei mele era de o gelozie patologica. La inceput am crezut ca este vorba despre o dovada de iubire, dar apoi mi-am dat seama ca pur si simplu incerca sa ma controleze. Imi punea droguri in cafeaua de dimineata, ma suna in permanenta sa ma intrebe unde sunt si cu cine sunt.

Primul pas spre despartire a fost sa ma sui in avion cu fetita mea si sa plec in America, la niste prieteni. Initial nu am vrut sa ma mai intorc, dar prietenii mei si el m-au convins sa ma intorc.

Era exclus pentru mine sa-mi parasesc copilul, pentru a ma elibera. Recunosc ca nu si-a permis niciodata sa ridice mana supra mea, dar am indurat ani de zile tortura psihologica. Nu ma lasa in turnee pentru ca spunea ca o sa-l insel", a marturisit Mihaela Mihai.

Cantareata Alexandra Stan a ajuns la spital, sambata, cu vanatai si echimoze, dupa ce ar fi fost batuta, potrivit tatalui acesteia, de managerul ei, Marcel Prodan, pe marginea unui drum national din Constanta, un echipaj de Politie intervenind pentru a o ajuta pe tanara.

Marturie cutremuratoare a Alexandrei Stan dupa ce a fost snopita in bataie de impresar

Ulterior, dupa ce scandalul a ajuns in presa, cantareata a anuntat ca nu-l va da in judecata pentru violente. In schimb, a depus marti, plangere penala la Parchetul Judecatoriei Constanta impotriva barbatului, pe care il acuza de santaj.

M.M.

