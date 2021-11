Motivul pentru care Alexandra Stan a divorțat la 5 luni după nuntă: ”Era toxic și trăgeam amândoi cu dinții”

Cunoscuta cântăreață Alexandra Stan (32 de ani) trece prin clipe dificile în viața privată, solista separându-se de soțul cu care s-a căsătorit în mare secret în urmă cu cinci luni.

Alexandra Stan și-a surprins fanii în primăvară, mai exact în aprilie, atunci când și-a unit destinele cu Emanuel Necatu fără ca opinia publică să afle imediat acest lucru, ulterior afirmând că își dorește enorm să devină mamă.

În aceste condiții, și mai surprinzătoare a fost vestea că relația de iubire dintre Alexandra și Emanuel a ajuns la final.

Invitată în emisiunea “Teo Show”, de la Kanal D, solista a explicat motivele care au dus la divorț, la numai 5 luni de la nuntă.

„Chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaştem mai bine. Ne-am cunoscut printr-o prietenă. Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine. Murise Hercules, motanul meu, şi mă simţeam aşa blocată. Venisem şi de la ”Survivor” şi nu ştiam încotro s-o iau. Eram debusolată. M-a ajutat să mă regăsesc, doar că eu am confundat ajutorul ăsta”, a precizat Alexandra Stan.

„Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. Noi am confundat lucrurile. Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a completat artista

„Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil. Am prietene și e foarte greu. Mi-am dat seama că, de fapt, noi ne dorim super multe lucruri și toată lumea aspiră la carieră, bani. Mie mi se pare că cel mai greu în viața asta e să ai o familie”, a mai declarat Alexandra Stan.

