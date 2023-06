Greva profesorilor continua, insa, in unele judete din tara, angajatii din sistemul preuniversitar si-au reluat activitatea. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Educatiei, la nivel general, unii angajati si-au reluat activitatea in judetele Valcea, Ialomita, Teleorman, Botosani, Bucuresti si Buzau.In judetul Valcea, 12,6% dintre profesori si-au reluat activitatea, iar in Ialomita, procentul este de 11,8%. In Teleorman, 11% dintre angajatii din sistemul preuniversitar au revenit la munca, ... citeste toata stirea