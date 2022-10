90,97 milioane lei in plus la buget dupa plecarea Florianei Mitroi de la Finante

Finantistii teleormaneni au colectat, in perioada ianuarie-septembrie din anul 2022, suma de 916,99 milioane lei, cu 90 milioane lei mai mult decat sumele colectate pe vremea cand fostul sef adjunct Floriana Mitroi bloca activitatea institutiei in detrimentul bugetului de stat."In perioada ianuarie - septembrie a anului 2022 AJFP Teleorman a colectat venituri nete la Bugetul General Consolidat in suma totala de 916,99 milioane lei, cu 90,97 milioane lei mai mult decat sumele colectate in ... citeste toata stirea