Val de accidente grave in ultima vreme in Teleorman. Miercuri seara, pe E70, un barbat care a condus dupa ce a consumat bauturi alcoolice a acrosat un biciclist, care a decedat, si a a intrat in coliziune cu un alt autoturism provocand un accident grav. O femeie si un adolescent din autoturismul acrosat au ajuns la spital."La data de 23 noiembrie, a.c.,ora 17.04, politistii au fost sesizati prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, cu privire la faptul ca pe DE 70, in ... citeste toata stirea