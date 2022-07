Alegeri la PSD Teleorman! Tensiuni in partid

Liber in Teleorman

Vor fi alegeri interne la PSD Teleorman pana pe 30 august. Marcel Ciolacu - presedintele PSD a anuntat ca in organizatiile PSD care au castigat scrutinul local din anul 2020 vor avea loc alegeri pentru stabilirea liderilor judeteni, iar in organizatiile care au pierdut alegerile va fi realizata "reorganizarea".Marcel Ciolacu sustine ca modul in care e desemnat candidatul PSD la alegerile prezidentiale trebuie sa se schimbe, iar decizia trebuie sa fie luata de majoritatea membrilor PSD si nu