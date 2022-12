Alexandria, in namol! Cum a ajuns sa arate simbolul orasului - Galerie FOTO

Centrul orasului Alexandria, care a fost candva simbolul municipiului, a ajuns un calvar pentru locuitori. Strada Libertatii era, in trecutul istoric al orasului, locul in care negustorii isi desfasurau intreaga activitate. Si in prezent centrul a ramas locul preferat de comercianti, pentru specificul pietonalului care ajuta acest domeniu. Insa, spatiul nu este doar unul de tranzit pentru cetateni, ci si nucleul in care multi oameni se intalnesc, socializeaza, se plimba. De aceea, felul in care ... citeste toata stirea