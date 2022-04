Amenzile aplicate pentru PLF, anulate si restituite. Anuntul lui Danut Cristescu

Liber in Teleorman

Amenzile aplicate pentru nerespectarea obligatiei de a completa formularul digital de intrare in Romania (PLF) nu se vor mai pune in executare, iar cele care au fost achitate vor trebui restituite persoanelor amendate, la cererea expresa a acestora. Amenzile aplicate pentru necompletarea formularului au fost cuprinse initial intre 2.000-3.000 lei, insa ulterior Guvernul a redus pragul minim al amenzii la 500 lei. Masura a fost adoptata de Senat, prin votul in plen asupra unui proiect initiat de ... citeste toata stirea