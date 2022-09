Angajatii Primariei Alexandria au facut o curte privata "BOBOC"

Alexandria este un oras curat si aranjat cu precadere in centru, pe Dunarii. Pe strazile laturalnice si pe unde nu este trafic intens pentru cei aflati in trecere sa poata admira cat de gospodar este primarul, mizeria este "in floare". Cu toate acestea, angajatii Primariei Alexandria sunt trimisi sa lucreze prin oboare private. Ei au fost surprinsi in cursul timpului ba pe la administratorul public al orasului acasa, ba pe la alti politicieni care fac politica rosie si au trecere la primarul ... citeste toata stirea