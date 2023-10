A fost scandal noaptea trecuta la Alexandria intre doua familii rivale de romi, conflict in care un jandarm a fost ranit, iar politistii au fost nevoiti sa traga focuri de arma pentru a aplana situatia. Acum, unul dintre scandalagii a fost arestat, iar altul a fost plasat sub control judiciar."In urma administrarii probatoriului, doua persoane implicate in conflict au fost prezentate instantei de judecata, ... citeste toata stirea