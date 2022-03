Catalin Dumitrascu nu vrea la Forta Dreptei oameni care au stat cu poza lui Dragnea in spate

Medicul Catalin Dumitrascu a parasit PNL si s-a alaturat lui Ludovic Orban in noul sau proiect politic, devenind presedintele Forta Dreptei in Teleorman. El a spus, in cadrul unei conferinte de presa la care a participat si liderul de la centru - Ludovic Orban, ca nu vrea in partid oameni care au stat cu poza lui Liviu Dragnea in spate si ii va trece printr-un filtru pe cei care vor sa se alature formatiunii."Ne bazam pe a face lucrurile altfel, asa cum credem noi ca trebuie. Eu, in politica, ... citeste toata stirea