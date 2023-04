Combinatul chimic Donau Chem SRL se vinde. Lichidatorul judiciar al societatii DONAU CHEM SRL, cu sediul social in Turnu Magurele, organizeaza licitatie publica in data de 07.06.2023, ora 14:00, in vederea vanzarii "Activului industrial Donau Chem".Pretul de pornire la licitatie este de 89.448.120 lei fara tva. Se aplica dispozitiile legale privind regimul tva in vigoare la data vanzarii.Proprietatea imobiliara este compusa din bunuri imobile constand in teren in suprafata totala de 1.433. ... citeste toata stirea