Condamnarea lui Dragnea este valabila! Decizie definitiva a ICCJ

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, contestatia in anulare a fostului presedinte al PSD, la condamnarea sa in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Instanta a decis ca inadmisibila o contestatie in care Liviu Dragnea solicita anularea condamnarii de trei ani si sase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Avocatii lui Liviu Dragnea au sustinut in sala de judecata ca faptele pentru care a fost condamnat fostul lider al PSD s-ar ... citeste toata stirea