Contractul de 90.000 de euro pentru mancarea detinutilor, obtinut de o firma de casa

Liber in Teleorman

Costurile cu puscariasii sunt enorme in Romania. Penitenciarele platesc sume colosale pentru mancarea persoanelor condamnate la inchisoare. In Teleorman, conform unui anunt pe SICAP, Inspectoratul de Politie al judetului (IPJ) da 457.900 lei, adica 93.066,94 euro pe mancarea detinutilor pe un an. Contractul a fost obtinut de o firma prietena cu decidentii politici ai momentului, care gateste constant pentru anumite structuri subordonate municipalitatii din Alexandria.Contractul a fost facut ... citeste toata stirea