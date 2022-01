Danut Cristescu, discutii cu teleormanenii. Programul cabinetului parlamentar mobil

Senatorul Danut Cristescu si-a luat in serios rolul de parlamentar al judetului Teleorman si atunci cand nu se afla in Legislativul tarii, la Bucuresti, merge in teritoriu si discuta cu oamenii. Parlamentarul si-a facut un cabinet mobil si se deplaseaza acolo unde cetatenii vor sa dezbata problemele pe care le confrunta.Danut Cristescu spune ca unul dintre obiectivele sale este acela de a se implica in identificarea si pe cat posibil rezolvarea problemelor pe care oamenii din ... citeste toata stirea