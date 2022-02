Danut Cristescu: Ghinea si USR au amanetat pensiile romanilor!

Cei de la PSD sustin in continuare renegocierea PNRR in domeniul pensiilor. Intr-o luare de cuvant in forul legislativ al tarii, senatorul Danut Cristescu a declarat ca va lupta pentru aplicarea legii pensiilor care a fost aprobata in Parlament. Acesta considera ca negociatorii PNRR si-au batut joc de pensionari prin procentul convenit, cel de 9,4% din Produsul Intern Brut (PIB)."USR a evaporat pensiile romanilor pentru jumatate de secol. Pensionarii au fost amanetati de Ghinea si USR, ... citeste toata stirea