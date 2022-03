Danut Cristescu: "Punerea in functiune a hidrocentralelor abandonate, solutie pentru diminuarea crizei energetice"

Trei hidrocentrale nefinalizate ar putea alimenta cu energie in jur de 300.000 de gospodarii. Operationalizarea acestor hidrocentrale abandonate si cresterea capacitatii de productie a energiei reprezinta o solutie viabila pentru protejarea populatiei in urma cresterii exponentiale a tarifelor la energie electrica si gaze naturale."Punerea in functiune a hidrocentralelor abandonate este una dintre solutiile pentru diminuarea crizei energetice din Romania! Ieri am votat in Senat initiativa ... citeste toata stirea