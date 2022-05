DEZASTRU la TR Administrare Imobile! O noua "gaura neagra" tinuta pe cheltuiala cetatenilor

Liber in Teleorman

TR Administrare Imobile este o "gaura neagra" a Consiliului local Alexandria inca din primii ani de functionare. Societatea a fost gandita precum un SRL care sa administreze imobilele din Alexandria pe baza de comision sau contract. Pana in prezent, firma are incheiate contracte de prestari servicii pentru peste 40 de condominii din municipiul Alexandria cu in jur de 5.000 de apartamente, pentru care asigura activitati de administrare tehnica. Numai ca lucrarile lasa mai tot timpul de dorit, ... citeste toata stirea