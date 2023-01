Dezastrul demografic din Romania. Regiunea Centru a pierdut un intreg judet

Invidiata de multi pentru polul economic creat in jurul municipiului Cluj - Napoca, nici macar Regiunea de dezvoltare Centru nu a scapat de dezastrul demografic. Per total, a pierdut in ultimele trei decenii echivalentul populatiei judetului Alba.Aflandu-se in Transilvania, Regiunea Centru se intinde pe 34.100 kmA si are in componenta judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Daca in 1992 regiunea avea 2.701.697 locuitori, in 2011 mai erau 2.360.805 iar in 2021 doar 2.271.066 ... citeste toata stirea