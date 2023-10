Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman a fost amendata si a primit avertismente scrise de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Teleorman in urma unor verificari efectuate in cadrul institutiei. Verificarile au scos la iveala ca mai multi angajati din cadrul DGASPC nu aveau contracte individuale de munca in forma scrisa. Aceasta reprezinta o incalcare grava a legislatiei muncii si a drepturilor angajatilor.ITM Teleorman a desfasurat controale in ... citeste toata stirea