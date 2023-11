Diana Adina Eliana Cimpoeru, sef serviciu in cadrul Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) Teleorman, numita director executiv interimar aproximativ o luna, pe la jumatatea anului 2023, a ajuns in centrul atentiei nu pentru realizarile sale in domeniul administrativ, ci pentru un incident neplacut. Ea a fost prinsa, in timpul orelor de serviciu, conducand un autoturism al institutiei fara a detine permis de conducere valabil.Evenimentul a avut loc in Teleorman si, conform ... citeste toata stirea