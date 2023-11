Luni, 13 noiembrie, ora 11.00, directorul general al Companiei Nationale de Investitii - C.N.I. S.A., Manuela Patrascoiu, vine la Alexandria pentru a prelua amplasamentul noului obiectiv de investitii privind construirea unui corp nou de cladire, in curtea Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria.Cladirea va fi practic un nou spital care va avea subsol, parter si 5 etaje, unde vor fi relocate sectiile care functioneaza in acest moment in Corpul C al spitalului judetean de urgenta, corp care ... citeste toata stirea