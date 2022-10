Dosarul penal al vizitei lui Liviu Dragnea in SUA, returnat la DNA. Audierile FBI, excluse

Liber in Teleorman

Dosarul penal care vizeaza vizita lui Liviu Dragnea in Statele Unite, in contextul investirii presedintelui Donald Trump, a fost returnat la DNA. Judecatorul de camera preliminara a cerut procurorilor sa refaca anumite vicii de procedura. Decizia nu este finala si poate fi atacata de procurori. Judecatorul a exclus audierile facute de FBI in dosarul DNA "Dragnea - vizita la Trump.Cu doi ani inainte de a fi condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, Liviu Dragnea i-a ... citeste toata stirea