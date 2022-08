Dragnea a parasit Alianta pentru patrie

Alianta Pentru Patrie nu va mai folosi numele si imaginea lui Liviu Dragnea. Decizia partidului vine dupa solicitarea fostului lider social-democrat, care are inca probleme nerezolvate in justitie."Biroul Permanent National al Aliantei Pentru Patrie, a luat act de solicitarea domnului Liviu Dragnea, in cadrul C.E.X. desfasurat la Bacau in data de 18.08.2022, unde a participat ca invitat, prin care a cerut sa nu i se mai asocieze imaginea si numele sau in comunicatele si actiunile partidului. ... citeste toata stirea