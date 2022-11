Dragnea vrea sa-l cheme pe Trump martor in dosarul vizitei in SUA

Liviu Dragnea vrea sa-l cheme pe Donald Trump martor in dosarul sau care vizeaza vizita in SUA, in care fostul sef al PSD este trimis in judecata pentru trafic de influenta si de folosire a influentei. Dragnea a facut o solicitare catre DNA in care isi manifesta dorinta ca fostul presedinte al Americii sa vina sa depuna marturie in speta sa din instanta.Liviu Dragnea este acuzat ca a primit foloase necuvenite pentru el si pentru partid in valoare de aproape 400.000 de dolari, care au acoperit ... citeste toata stirea