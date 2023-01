Dragusin is back to work - Cum a impartit banii din bugetul pe 2023

Victor Dragusin - primarul de la Alexandria si-a anuntat fanii de pe internet ca is "back to work" dupa care a trecut la prima actiune din 2023: impartirea banilor publici. Astfel, el a aratat, marti, ca bugetul general al municipiului Alexandria pe acest an este estimat la 260,555.28 mii lei, confom prognozelor din schita publicata pe site-ul primariei.Documentul are 21 de pagini si cuprinde doar indicatorii financiari estimati pe fiecare capitol bugetar in parte, fara o detaliere a ... citeste toata stirea