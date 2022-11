Drum reabilitat recent, plin de GROPI - O masina a ramas blocata intr-un crater imens

Liber in Teleorman

Doua sate cu 3.000 de locuitori. Din asta e compusa comuna Storobaneasa, din Teleorman, situata la confluenta raurilor Vedea si Teleorman, la circa 18 km sud-est de resedinta judetului, Alexandria. Localitatea, devenita celebra in vremea lui Dragnea, care s-a plimbat cu Ponta in barca, la Beiu, este lipsita de multe lucruri care ar putea-o aduce in lumea civilizata, insa o nevoie stringenta se refera la drumuri pentru cei nedispusi sa vasleasca.Unii oameni sunt revoltati de indolenta ... citeste toata stirea