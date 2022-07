Eugen Coman a strans 70.000 lei la MOEs

Eugen Coman - directorul APIA Teleorman si-a depus declaratia de avere, asa cum cere legea. Nu stim, insa, daca la fel de legal este completata, avand in vedere lipsurile constatate la o mica analiza intre actualul act al averii si cel de acum 2 ani, de exemplu. Daca in 2020 avea trei terenuri intravilane si doua agricole in Alexandria, respectiv Nanov, in 2022 i-au mai ramas doar un teren intravilan si unul agricol in Alexandria si nu apar la categoria instrainari. O alta noutate apare atunci ... citeste toata stirea