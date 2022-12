Familia Dancila, sub steagul austriac al Petrom - Posturi caldute la gigantul care controleaza tot petrolul Romaniei

Austriecii care refuza aderarea Romaniei la spatiul Schengen controleaza tot petrolul si jumatate din resursele de gaze din tara noastra. OMV detine pachetul majoritar de actiuni al companiei Petrom, iar profitul inregistrat in primele sase luni ale acestui an este urias. Profitul OMV in prima jumatate din 2022 se ridica la suma de 940 de milioane de euro.Patronul companiei are o relatie buna si cu Rusia, iar in 2018 a fost decorat de Vladimir Putin cu "Ordinul Prieteniei", motiv pentru care ... citeste toata stirea