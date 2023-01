Firma care a creat o retea pentru a obtine zeci de contracte din fonduri europene a dat inca un TUN in Teleorman

Firma suspectata de crearea unei retele care obtine zeci de contracte din fonduri europene - SC Axioma Medical SRL a obtinut inca un contract urias in Teleorman. De data aceasta, compania castigat o licitatie in valoare de 357.600 lei, reprezentand 72.557,58 euro pentru achizitie de echipamente: robot dezinfectie automatizat si purificator aer in cadrul proiectului "Dotarea unitatilor de invatamant din Comuna Draganesti de Vede cu echipamente de protectie si dispozitive medicale".De acesti ... citeste toata stirea